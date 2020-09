Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

22,70 EUR -1,30% (10.09.2020, 13:46)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (10.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell habe in den vergangenen zwei Monaten ordentlich Federn gelassen. Am 6. Juli habe die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Produzenten einen Höchststand bei rund 36 Euro erreicht - aktuell notiere das Papier rund 40 Prozent tiefer. Die wenig überzeugenden Quartalszahlen und vor allem die allgemeine Marktschwäche (bei den Wasserstoff-Werten) hätten PowerCell nach unten gezogen. Dennoch: Die langfristigen Aussichten seien für die Schweden stark. Zudem sorge eine aktuelle Nachricht für weitere Fantasie.PowerCell habe mit der Soltech Group eine nordische Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Entwicklung stationärer Energielösungen auf der Grundlage der Produkte der beiden Unternehmen für Brennstoffzellen und Solarenergie unterzeichnet. In einem ersten Verbundprojekt würden die beiden Unternehmen eine Machbarkeitsstudie zu einer stationären Stromversorgungslösung durchführen, die die Stromversorgung für Amokabel AB in Alstermo, Småland, sicherstellen werde.Ziel der Kooperationsvereinbarung sei es, das Know-how und die Produkte der beiden Unternehmen zu nutzen, um stationäre Energielösungen anzubieten, die auf einer Kombination aus Solarenergie und Brennstoffzellen basieren würden. Durch die Verwendung von überschüssiger Energie aus Sonnenkollektoren zur Erzeugung von Wasserstoff könne Sonnenenergie gespeichert und bei Bedarf in einer Brennstoffzelle wieder in Strom umgewandelt werden.Ziel der Machbarkeitsstudie, die die beiden Unternehmen für Amokabel durchführen würden, sei es zu untersuchen, ob Solarenergie in Kombination mit Wasserstoffspeicherung das Problem des Unternehmens mit der Netzkapazität lindern könne. Da Amokabel gewachsen sei und seine Produktion gesteigert habe, habe es zunehmend Probleme mit dem Mangel an Strom im bestehenden Netz gegeben.Die PowerCell-Aktie könne von diesem positiven Newsflow allerdings nicht profitieren und notiere aktuell bei 22,60 Euro leicht im Minus. Wichtig wäre, dass die 200-Tage-Linie bei 22,33 Euro auf Schlusskurs-Basis nicht gerissen werde. Sonst würde aus technischer Sicht ein Verkaufssignal generiert.PowerCell habe langfristig gute Perspektiven und ist Mitglied im E-Wasserstoff-Index, der viele aussichtsreiche Wasserstoff-Werte vereine. Anleger, die im zukunfsträchtigen Wasserstoff-Sektor dabei sein und das Risiko auf mehrere Schultern verteilt würden wissen wollen, seien hier richtig aufgehoben.Die PowerCell Sweden-Aktie ist bei Schwäche kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)