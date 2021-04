Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (06.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die schwedische PowerCell wolle mit den hauseigenen Brennstoffzellen-Technologien auch im Off-Road-Segment verstärkt Fuß fassen. So könnten die Systeme beispielsweise in Landmaschinen zum Einsatz kommen. In den Vereinigten Staaten setze ein Kunde aus diesem Bereich indes weiter auf die Brennstoffzelle von PowerCell.Vor dem Osterwochenende habe PowerCell einen Folgeauftrag von einem US-amerikanischen Landmaschinenhersteller kommuniziert. Dem Vernehmen nach kämen die zwei bestellten 100-kW-Brennstoffzellensysteme zur Elektrifizierung von Traktoren zum Einsatz.Die Systeme würden laut PowerCell für zusätzliche Tests zur Elektrifizierung von Traktoren mit Brennstoffzellen und Wasserstoff eingesetzt. Die Auslieferung solle im vierten Quartal 2021 erfolgen, weitere finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden.Für spekulativ ausgerichtete Trader bleibt die PowerCell Sweden-Aktie jedoch weiter interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link