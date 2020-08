Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.08.2020/ac/a/a)



PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden unter die Lupe.Die PowerCell Sweden-Aktie habe sich nach den Q2-Zahlen im Rahmen der Erwartungen stabilisieren können. Neuen Input gebe es indes von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg habe vergangene Woche die Coverage für den schwedischen Titel aufgenommen. Dem Wert werde kein Upside-Potenzial bescheinigt.In der Clean-Energy-Studie von Berenberg mit dem Titel "Hydrogen: build the chicken and the eggs will come" habe Berenberg neben den Wasserstoff-Player Nel auch PowerCell unter die Lupe genommen. Die Analysten würden den Wert in einer Ersteinschätzung mit "hold" bewerten, das Kursziel laute 250 Schwedische Kronen (umgerechnet 24,12 Euro).Von einer qualitativ hochwertigen Liste von Industriepartnern und Projekten sei bisher nur eines (Bosch) als langfristiger kommerzieller Vertrag angekündigt worden, so Berenberg. PowerCell sei gut positioniert, um das beträchtliche Wachstumspotenzial des Brennstoffzellenmarktes auszunutzen. Die Analysten würden jedoch glauben, dass weitere kommerzielle Fortschritte erforderlich seien, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen.Engagierte Anleger sollten bei der PowerCell Sweden-Aktie dennoch vorerst weiter dabei bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Trader bzw. Neueinsteiger sollten klare Kaufsignale beim Brennstoffzellen-Highflyer abwarten. (Analyse vom 24.08.2020)