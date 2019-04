Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (29.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell Sweden habe den Deal mit Bosch finalisiert. An der Börse kämen die Eckdaten der zukünftigen Kooperation sehr gut an. Der Hot-Stock aus Ausgabe 04/2019 explodiere um über 20 Prozent - das Drama um Nikola Motor scheine damit endgültig passé.PowerCell habe den endgültigen Deal für das erste Halbjahr 2019 in Aussicht gestellt - und mit der heutigen Meldung den Zeitplan eingehalten. Demnach hätten PowerCell und die Robert Bosch GmbH einen Vertrag über die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb des Brennstoffzellenstapels PowerCell S3 für das Automobilsegment unterzeichnet. Bosch zahle an die Schweden 50 Millionen Euro für die Lizenz - das werde einen positiven Effekt auf das Ergebnis im zweiten Quartal haben."Bosch hat im Bereich der Brennstoffzelle ein starkes Blatt auf der Hand - durch die Kooperation mit PowerCell jetzt sogar noch einen Trumpf mehr. Technologie zu industrialisieren ist eine unserer Stärken. Das gehen wir jetzt konsequent an und erschließen den Markt", so Dr. Stefan Hartung, Bosch-Geschäftsführer und Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions zur geschlossen Kooperation mit PowerCell.Auch PowerCell-CEO Per Wassén begrüße die Partnerschaft: "Mit seiner ganzen Power und Kompetenz eröffnet Bosch unserer Brennstoffzellen-Technik die Möglichkeit, im Automotive-Markt Fuß zu fassen. Bosch ist der beste Partner, den wir uns dafür vorstellen können."Die Partnerschaft sei ein starkes Signal, dass PowerCell eine Top-Technologie zu bieten habe. Die geplatzte Fortsetzung der Kooperation mit Nikola Motor sei ärgerlich. Doch offenbar sei die Mitgift zu groß gewesen, die die Schweden hätten zahlen müssen. Umso furioser sei nun der Deal mit Bosch. Die Börse honoriere dies mit einem Kursplus von über 20 Prozent. Die "Aktionär"-Empfehlung sei unglücklich mit einem satten Gewinn von knapp 50 Prozent ausgestoppt worden.Anleger sollten nun einen Kursrücksetzer vor einem Neueinstieg abwarten - Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2019)