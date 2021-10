Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

15,745 EUR -6,03% (04.10.2021, 13:55)



Nasdaq Omx Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

159,75 SEK -5,33% (04.10.2021, 13:45)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell habe nach einem kurzen Erholungsversuch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Mit dem heutigen Abverkauf trübe sich das Chartbild massiv ein und es würden weitere Kursverluste drohen. Diese Marken müssten Anleger jetzt beachten.Zum Monatswechsel in den September schien die Aktie von PowerCell das Schlimmste überstanden zu haben. Der Titel habe sich vom Jahrestief bei 164 Schwedische Kronen (SEK) zweistellig bis zum Mehrwochenhoch bei 207,80 SEK erholt. Dann habe die Stimmung am 8. September schlagartig umgeschlagen. An diesem Tag sei es zu einem heftigen Kurseinbruch von über zehn Prozent gekommen. Die Bären hätten das Kommando übernommen und die Aktie wieder Richtung Süden geschickt.Am heutigen Montag spitze sich die Lage nun weiter zu, da der Preis um rund vier Prozent schwächer notiere und damit auch das Jahrestief unterschritten habe. Wenn der Kurs zum Handelsschluss weiter unter dem Tief notiere, werde ein neues Verkaufssignal ausgelöst. Der Abwärtsdruck würde sich massiv erhöhen und weitere zweistellige Kursverlusten würden drohen. Der nächste technische Support befinde sich bei 137,40 SEK und damit weitere 15 Prozent tiefer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: