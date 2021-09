Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (07.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell Sweden-Aktie erhole sich weiter. Der Kurs habe in den vergangenen drei Wochen zweistellig zugelegt und so notiere der Titel nun wieder oberhalb eines wichtigen Kurslevels. Anleger sollten jetzt auch auf diese Marken achten.Nach dem heftigen Kursrutsch im Frühjahr sei die PowerCell Sweden-Aktie ab Mai in eine Seitwärtsphase übergegangen. Diese ausgedehnte Range verlaufe vom Jahrestief bei 164 SEK (Schwedische Kronen) bis zur oberen Range-Kante bei 232 SEK. Diese beiden Marken würden aktuell massive Unterstützungs- und Widerstandsbereiche darstellen.Innerhalb dieser Range hätten sich weitere markante Kurslevel ausgebildet. Zuletzt habe der Titel den Widerstand und die wichtige psychologische 200-SEK-Marke zurückerobern können. Damit habe sich das Papier innerhalb von drei Wochen um über 20% verteuert. Ein gutes Zeichen, dass die Bullen aktuell das Ruder in der Hand hätten.Die PowerCell Sweden-Aktie kämpfe sich weiter vor und notiert wieder über der wichtigen 200-SEK-Marke. Das Schlimmste scheine überstanden, da der Titel einen Boden ausgebildet habe. Dennoch sei das Momentum aktuell relativ träge und Anleger müssten viel Geduld auf dem Weg der Erholung mitbringen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link