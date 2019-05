Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

103,20 SEK +3,20% (22.05.2019, 10:59)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (22.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Bosch habe sich das schwedische Unternehmen ins Boot geholt, um eine Serienfertigung von Brennstoffzellen für Pkw und Lkw in den kommenden Jahren auf die Beine zu stellen. Bosch habe damit die PowerCell-Aktie in eine neue Dimension gehievt. Aktuell konsolidiere das Papier die Kursexplosion auf hohem Niveau aus. Jede noch so kleine Kursschwäche würden die PowerCell-Bullen aber dazu nutzen, um einzusammeln. Dennoch lauere "Der Aktionär" weiter auf einen Rücksetzer. Mutige Anleger könnten versuchen, mit einem Abstauberlimit bei 8 Euro zum Zuge zu kommen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:9,64 EUR +2,34% (22.05.2019, 11:14)