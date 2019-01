ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (02.01.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell-Aktie brauche eine Initialzündung - vielleicht bringe Nikola Motor den Knoten zum Platzen. Denn die PowerCell-Technologie komme durchaus als "Herz" der Brennstoffzellen-Trucks des Start-ups infrage. "Der Aktionär" habe bereits auf potenzielle Aufträge spekuliert.Dass unter anderem Bosch mit PowerCell zusammenarbeiten wolle, sei ein Indiz für ein starkes technologisches Know-how, das das schwedische Unternehmen zu bieten habe. Dennoch: Der Brennstoffzellen-Player się nur nur für risikobewusste Anleger mit Stopp bei 2,90 Euro geeignet, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:3,73 EUR +9,84% (02.01.2019, 17:22)