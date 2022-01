Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

14,655 EUR -2,79% (19.01.2022, 10:15)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

151,30 SEK -0,4933% (19.01.2022, 10:08)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



NASDAQ Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (19.01.2022/ac/a/a)



GöteborgKulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell habe nach einem Erholungsversuch im November wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Kurs sei innerhalb der vergangen acht Wochen um 40 Prozent eingebrochen. Die Lage spitze sich weiter zu und Anleger müssten jetzt diese Marken auf dem Schirm haben, um nicht kalt erwischt zu werden.Im November habe es so ausgesehen, als ob die PowerCell-Aktie die ausgedehnte Korrektur hinter sich gelassen hätte. Nachdem der Titel im November ein Mehrmonatshoch bei 250 SEK (Schwedische Krone) erreicht habe, hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Dabei hätten es die Bullen nicht geschafft, das positive Momentum aufrechtzuerhalten und wieder Richtung Norden durchzustarten.So sei die Aktie immer weiter abgesackt und habe seit dem Hoch bereits 40 Prozent an Wert verloren. Nun steuere der Titel das Jahrestief aus 2021 bei 137 SEK an, was einem weiteren Rücksetzer von knapp zehn Prozent entspreche. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, werde es ungemütlich. Beim Durchbruch nach Süden werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst und der Druck nehme weiter zu.Ein Neueinstieg ist nicht zu empfehlen, solange sich die PowerCell Sweden-Aktie nicht nachhaltig stabilisiert hat, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link