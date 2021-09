Megatrends, die über die Energiewende hinausgehen würden, wie Urbanisierung, Smart Cities und Digitalisierung, seien aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und würden sich vermehrt in Infrastrukturinvestments in Schwellen- und Frontier-Märkten niederschlagen. Um die Investmentlücke zu schließen, werde Privatkapital eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Bilanzen der Regierungen würden aufgrund der Pandemie immer stärker belastet.



Bereits vor Pandemieausbruch hätten einige Schwellenländer umfangreiche Infrastrukturprogramme, vor allem im Energiebereich, aufgelegt. Die damit verbundenen Investitionen würden vermutlich nicht in gleichem Maße zurückgehen wie in früheren Krisenzeiten.



Investoren würden sich weiterhin auf den Energiesektor und hier vor allem auf erneuerbare Energien in den Schwellenländern fokussieren, sodass voraussichtlich zunehmend internationales Privatkapital in diesen Sektor fließen werde. Grund dafür sei eine Kombination aus Spillover- und Lerneffekten in diesen Ländern, weiter sinkende Investitions- und Lebenszykluskosten für Anlagen erneuerbarer Energien sowie die zunehmende politische Bedeutung von Klimaschutz in Schwellenländern. Dies könnte zu einem zunehmenden Wettbewerb in bestimmten Ländern führen, wie beispielsweise in Südostasien, was wiederum den Druck auf die Renditen erhöhe.



Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Datenverkehr und Konnektivität habe die Telekommunikationsinfrastruktur von der Pandemie profitiert. Dennoch bedürfe es zusätzlicher Investitionen, um die digitale Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten in den Schwellenländern und Frontier-Märkten zu verringern. Die etablierten Telekommunikationsunternehmen hätten weder die nötige Bilanz noch die Absicht, sich auf infrastrukturbezogene Investitionen zu konzentrieren. Um die Transaktion, wie Telekommunikationstürme und Glasfaseranlagen, zu finanzieren, sähen die Experten von BlueOrchard signifikante Chancen für private Investments. Das Wachstumspotenzial des Telekommunikations-Sektors basiere auf den guten Rahmenbedingungen, die sich in der steigenden Nachfrage durch das Internet der Dinge (IoT) und der Vernetzung sowie in der demografischen Entwicklung und technologischen Aufrüstung widerspiegeln würden.



Nicht zuletzt habe die Pandemie auch den dringenden Bedarf an Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur in mehreren Schwellenländern gezeigt. Dieser Sektor habe bisher nicht im Blickfeld privater Investoren gelegen. Allerdings bleibe die Frage zu klären, ob gesundheitsbezogene Investitionen aufgrund der zugrunde liegenden Anlagecharakteristika und des Risiko-Exposures (Volumenrisiko etc.) als Infrastruktur klassifiziert werden könnten. (22.09.2021/ac/a/m)







