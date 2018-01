München (www.aktiencheck.de) - Der Ausblick für Europa und die Weltwirtschaft im neuen Jahr ist positiv. In ihrem "Globalen Investmentausblick 2018" geht die Münchner Privatbank Merck Finck davon aus, dass die wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Europa trotz einer Reihe politischer Herausforderungen gut bleiben.



Die Wachstumsaussichten seien damit positiv. Dennoch seien der Aufschwung an den weltweiten Märkten und das anhaltende Wachstum der Weltwirtschaft einigen Risiken ausgesetzt.



"Der Konjunkturausblick für Europa und dabei insbesondere für die Eurozone ist so gut wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Dies trotz der politischen Unsicherheit in Deutschland in Sachen Regierungsbildung, in Italien mit der dort anstehenden Parlamentswahl und im Hinblick auf Großbritannien und die EU angesichts des Brexits", habe Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, gesagt. Zudem stütze die zunehmend bessere Weltkonjunktur das Wachstum der Eurozone, nicht zuletzt über die Exportnachfrage. (10.01.2018/ac/a/m)





