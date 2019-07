Linz (www.aktiencheck.de) - Die veröffentlichten Ziffern aus Deutschland, Frankreich und Italien fielen erfreulich positiv aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Vorabschätzungen hätten auf EWU-Ebene sogar leicht übertroffen werden können. Die Langfristbetrachtung zeige allerdings, dass einzig die deutschen Produktionsziffern, die im Vergleich zu 2018 zwar leicht rückläufig seien, immer noch über den Werten von vor der Finanzkrise lägen. Hier sei insbesondere der private Konsum positiv zu erwähnen. Durch den robusten Arbeitsmarkt sei mit steigenden Gehältern zu rechnen. Da auch die Sozialleistungen steigen würden, werde der private Konsum ebenso gestützt. Trotzdem würden gleichzeitig Konjunktursorgen herrschen. Diese seien natürlich auch den kritischen Äußerungen verschiedener EZB-Vertreter zuzuschreiben. Der Euro könne seit Mitte letzter Woche mit Gewinnen dem US-Dollar gegenüber aufwarten und notiere über der 100-Tagesdurchnittslinie. Die 1,1300-er Marke komme wieder in Reichweite. (15.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.