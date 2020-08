Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Wochenbeginn, bei dem die Leitsorte Brent in der Spitze die Marke von USD 46 pro Barrel austestete, gaben die Notierungen in der zweiten Wochenhälfte wieder nach und kassierten einen Gutteil der Gewinne, so die Analysten der NORD LB.Zusätzliche Unterstützung würden die Ölpreise am aktuellen Rand durch die Ankündigung Abu Dhabis erfahren, die Fördermenge im September um 5% und im Oktober um satte 30% zu kürzen und damit das Angebot zu verknappen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die immerhin rund 10% der Fördermengen der OPEC repräsentieren würden, würden damit auf die Verfehlungen der Förderquoten in den vergangenen Monaten reagieren, die zuletzt im Rahmen der OPEC Sitzung kritisiert worden seien.Die Analysten der NORD LB würden ihre Preisprognosen leicht nach oben anpassen, jedoch weiterhin vorsichtig bleiben. Die Marktbalance bleibe fragil und anfällig gegenüber Schocks von Seiten der Nachfrage (neue Lockdowns/ Mobilitätseinschränkungen?) als auch von Seiten des Angebots (non-Compliance der "OPEC+"?). Die Normalisierung der Märkte werde seine Zeit benötigen, dies würden zuletzt auch die etwas pessimistischeren Erwartungen der OPEC und IEA verdeutlichten. (31.08.2020/ac/a/m)