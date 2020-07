Behring sei überzeugt: "Titel, die ausschließlich aufgrund der Corona-Krise gut gelaufen sind und nicht aufgrund Ihres Geschäftsmodells oder Ihrer gesunden Bilanzstruktur, stehen schon bald vor einer empfindlichen Korrektur."



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Ringen war lang und zäh - umso größer ist die Erleichterung nach der Einigung auf dem EU-Sondergipfel, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen Marktkommentar.Der französische Präsident Macron habe gar getwittert: "Ein historischer Tag für Europa". Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank relativiere diese Euphorie. So habe Kanzlerin Merkel bereits darauf hingewiesen, dass die noch ausstehende Einigung mit dem EU-Parlament schwierig werden könnte. "Kaum war die Einigung verkündet, hat sich aus dem Europaparlament schon Widerstand geregt", so Behring. Für ihn füge sich das in ein Gesamtbild: "Wo man hinsieht, deuten die Stimmungsindikatoren nach oben. Dieser Optimismus blendet aber einige Aspekte zu stark aus."Stärker als die aktuellen Quartalszahlen würden dabei politische Entscheidungen ins Gewicht fallen: In Washington müssten sich Demokraten und Republikaner bis Ende Juli auf ein neues Rettungspaket einigen. Komme es zu keiner Lösung, würden rund 25 Millionen Amerikaner voraussichtlich Ende des Monats das wöchentliche Arbeitslosengeld nicht mehr erhalten.Technische Korrektur im Sommer zu erwartenGerade im Hinblick auf die im Sommer traditionell schwächeren Aktienmärkte sehe Behring daher nicht nur steigende Kurse. "Wir erwarten eine technische Korrektur des Marktes über den Sommer und werden dann auch etwas niedrigere Kurse sehen - wenn auch nicht von Dauer", meine Behring. Parallelen zur Dotcom-Blasse, wie sie von einigen Marktbeobachtern gezogen würden, sehe er nicht. Vielmehr gebe es für ihn zwei wesentliche Unterschiede zu damals: "Viele hoch bewertete Unternehmen sind profitabel, mit stabilen Cash-Flows." Und weiter: "Durch die Geldschwemme der Zentralbanken und die praktisch nicht mehr vorhandenen Zinsen haben Aktien Rückenwind.""Wir sind traditionell über den Sommer hinweg neutral positioniert", meine Behring. "Das könnte sich für die nächsten Wochen als richtig erweisen." Weiterhin empfehle er, Unternehmen im Auge zu behalten, die von der Corona-Krise profitieren würden. Dabei sei jedoch Augenmaß gefragt:Einerseits stünden da Unternehmen wie Zoom Video Communications, das mittlerweile eine Marktkapitalisierung von etwa 70 Mrd. USD aufweise und damit 2,5 mal so viel wert sei, wie der DAX-Titel Beiersdorf. Oder aber Peloton Interactive: Das Sportgeräte Unternehmen mit Digital-Touch schreibe Verluste und sei dennoch an der Börse 17 Mrd. USD wert.