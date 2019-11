Wien (www.aktiencheck.de) - Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben zu Wochenbeginn allen wichtigen US-Aktienindices zu neuen Allzeithöchstständen verholfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Hoffnung auf ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur mit einer Entspannung im Handelsstreit habe nicht nur die Aktien nach oben getrieben, sondern habe auch die Ölpreise auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen gebracht. Dementsprechend sei es auch wenig verwunderlich gewesen, dass der Energie-Sektor deutlich zugelegt habe und somit die Liste der Sektor-Indices im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) klar angeführt habe.Entsprechend den positiven internationalen Vorgaben würden sich heute Morgen auch die asiatischen Aktienmärkte im Plus präsentieren. Mit dem einsetzenden Konjunkturoptimismus sei auch die Risikobereitschaft gestiegen, wodurch "sichere Häfen" wie zum Beispiel Gold an Attraktivität verloren hätten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine positive Eröffnung an den europäischen Handelsplätzen erwarten.(05.11.2019/ac/a/m)