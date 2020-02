Kurzfristiger Ausblick



Bis Ende nächster Wochen würden das Gros der Unternehmen im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) ihre Q4-Quartalszahlen vorgelegt haben. Der Markt werde sich dann wieder vermehrt auf die Konjunkturdaten konzentrieren. Die Unternehmen könnten wieder voll in ihre Aktienrückkaufprogramme einsteigen und den Aktienmärkten zusätzlichen Rückenwind geben.



Die Anleger würden gespannt auf die Frühindikatoren für den Monat Februar warten. Diese würden zeigen, inwieweit das Coronavirus den Wirtschaftsausblick der Unternehmen gedämpft habe. Am Dienstag würden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland, am Freitag die Einkaufsmanagerindices für Großbritannien, Frankreich, Deutschland und am 21. Februar für die USA veröffentlicht. Diese Woche würden in den USA ebenfalls der Empire State (18.02.) und Philadelphia Fed Index (20.02.) publiziert. Noch spannender dürften jedoch die Frühindikatoren aus China werden, welche zwischen dem 29. Februar und 4. März veröffentlicht würden. (17.02.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die positive Entwicklung an den Aktienmärkten scheint nicht zu stoppen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".Der Iran-Konflikt und das Coronavirus seien schnell wieder ausgepreist worden. Beide hätten lediglich zu einer kleineren einstelligen Korrektur geführt, welche als Kaufgelegenheit genutzt worden sei. Die Aktienmärkte hätten neue Allzeithochs erreicht. Auf Unternehmensseite verlaufe die Q4-Berichtssaison zufriedenstellend. Der Technologie-Sektor bleibe die treibende Kraft. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verzeichne bereits eine Rendite von über 8% seit Jahresanfang in US-Dollar. Während sich Aktien mehr als erholt hätten, notiere Rohöl und die Mehrzahl der Industriemetalle noch unter dem Niveau von vor dem Coronavirus. Meyer sehe dort Aufholpotenzial. Die angelaufenen US-Vorwahlen hätten die Märkte bisher kaum bewegt. Spannend dürfte der Super Tuesday am 3. März werden, an dem in einer Vielzahl der Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden würden. Die voraussichtlich Anfang März beginnenden Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU dürften zu erhöhter Volatilität beim britischen Pfund und UK-Aktien führen.