Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

181,40 EUR -2,08% (24.02.2022, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

176,10 EUR -5,87% (24.02.2022, 17:43)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die obersten Gremien des VW-Konzerns hätten einem Börsengang der Tochter Porsche grundsätzlich zugestimmt. Die Umsetzbarkeit werde nach der Genehmigung des Vorstands und mit Rückendeckung des Aufsichtsrats in Wolfsburg nun konkret geprüft. Dies habe der größte Autokonzern Europas am Donnerstagabend mitgeteilt. Auch Pläne über eine üppige Sonderdividende seien bekannt geworden.Es gehe um die Porsche AG, in der das operative Geschäft des Stuttgarter Sport- und Geländewagenbauers gebündelt sei. Das Unternehmen sei ein zentraler Gewinnbringer der VW-Gruppe. Bei einem erfolgreichen Gang aufs Börsenparkett dürfte man dessen Grundkapital wohl zur Hälfte in Stamm- und Vorzugsaktien aufspalten - bis zu ein Viertel der Vorzugspapiere könnten dann öffentlich gehandelt werden.Die Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ) würde in diesem Fall einen Anteil von 25 Prozent plus einer Aktie der stimmberechtigten Stämme bekommen. Gegen die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch würde in der separaten AG dann vermutlich nichts gehen. Die PSE wiederum sei das Machtzentrum im Wolfsburg-Stuttgarter Geflecht. Sie halte gut 53 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern und werde von den beiden Clans kontrolliert. Diese würden mit dem Börsengang wieder mehr direkten Zugriff auf den Autobauer mit ihrem Namen haben.Am Dienstag hätten VW und PSE nach langen Spekulationen erstmals offiziell angedeutet, dass Aktien der Porsche AG bald am Finanzmarkt freigegeben werden könnten. Zum einen solle durch diese Emission die Finanzierung weiterer Investitionen vor allem in E-Mobilität, Software und Vernetzungstechnologien erleichtert werden. Andererseits verfolge VW-Chef Herbert Diess eine prinzipielle Wertsteigerung des Konzerns. Porsche als Renditeperle und gesonderte Anlagemöglichkeit könnte dieses Ziel auch aus Sicht mancher Großinvestoren fördern.Wie sich ein solches Manöver auf die Gesamtbalance auswirken würde, werde sich erst zeigen. Sollte sich bei den PSE-Anteilen an VW etwas verschieben, könnte sich auch der Anteil Niedersachsens - des zweitgrößten Aktionärs - ändern. Das Heimatbundesland hat über das VW-Gesetz weitreichende Sonderrechte, gab sich zu den Plänen aber vorerst betont reserviert, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zu Aufsichtsrats-Interna wolle man sich nicht äußern. (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link