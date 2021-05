Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Erholung an den Automärkten - insbesondere bei Volkswagen - habe der Porsche Automobil Holding SE einen deutlich höheren Gewinn beschert. Im ersten Quartal habe die Holding nach eigenen Angaben ein Nettoergebnis von 995 Mio. Euro verzeichnet. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien es 99 Mio. Euro gewesen. Maßgeblich verantwortlich für den starken Anstieg sei die gute Entwicklung von Volkswagen gewesen. Zur Erinnerung: Die Porsche Automobil Holding SE halte 53,3% der Anteile am VW-Konzern.Neben VW habe die Porsche SE noch weitere kleinere Beteiligungen. Etwa an Inrix. Inrix greife Daten von Smartphones und Straßensensoren ab und kombiniere diese durch Daten, die von anderen Autos gewonnen würden. Beteiligung Nummer 2 sei PTV. PTV entwickele Softwarelösungen für Transportlogistik, Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement im Portfolio.Eine Minderheitsbeteiligung halte die Porsche SE am 3D-Druck-Spezialisten Markforged. Bereits an der Börse sei die Porsche-Beteiligung AEVA Technologies. Spannend, entwickele die Firma doch mit Lidar-Sensoren die Schlüsseltechnologie für selbstfahrende Autos. Der Börsenwert betrage aktuell rund 1,6 Mrd. USD.Die Porsche SE-Aktie jedenfalls habe sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Im Windschatten der VW-Aktie sei es rasant nach oben gegangen. Nach einer kurzen Atempause dürfte die Porsche-Vorzugsaktie wieder den Vorwärtsgang einlegen. Stärkere Rücksetzer würden Kaufchancen bieten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link