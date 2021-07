ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (16.07.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Porsche-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) charttechnisch unter die Lupe.Im September werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 10 Titel auf dann 40 Indexmitglieder erweitert. Wenngleich die genaue Indexzusammensetzung noch nicht feststehe, sei die Aufstockung der 1. Deutschen Börsenliga aufgrund der größeren Diversifikation sowie der Einführung zusätzlicher Qualitätskriterien positiv zu werten. Die größte Indexveränderung der DAX-Geschichte würden die Analysten zum Anlass nehmen, um in einer losen Folge die charttechnischen Perspektiven der möglichen Aufstiegskandidaten auf den Prüfstand zu stellen. Den Auftakt mache heute die Porsche-Aktie, die nach der dynamischen Rally seit März 2020 aktuell ein wenig innehalte. Charttechnisch gebe es dafür gute Gründe, denn seit fünf Monaten ringe das Papier mit der Widerstandszone aus der 50%-Korrektur des Baisseimpulses von 2007 bis 2009 (91,30 EUR) und dem Mehrjahreshoch von 2015 (94,56 EUR). Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden besitze den Charme, die langfristige Bodenbildung seit 2009 abzuschließen. Apropos untere Umkehr: Das kleinere Pendant seit dem Jahr 2015 sei mit dem Spurt über die Marke von gut 80 EUR (2018er-Hoch) bereits vervollständigt worden und eröffne ein hinreichendes Anschlusspotenzial für den großen Befreiungsschlag. Die Nackenlinie bei 80 EUR sei indes als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:92,52 EUR +0,83% (16.07.2021, 08:46)XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:91,82 EUR -1,65% (15.07.2021, 17:35)