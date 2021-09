Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (07.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Die Absatzzahlen (im Sinne von Auslieferungen an die Kunden) des Kerninvestments Volkswagen für den Monat Juli (-19% y/y) seien im Branchenvergleich (laut LMC: -6% y/y) unterdurchschnittlich ausgefallen. Selbst die beiden sehr wichtigen Ergebnisträger Audi und Porsche hätten im Juli, wenn auch im konzerninternen Vergleich, deutlich unterdurchschnittliche Absatzrückgänge (-9% y/y bzw. -7% y/y) gezeigt.Bezüglich des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr 2021 (über +10% y/y) sehe der Analyst den VW-Konzern (Januar bis Juli 2021: +19% y/y) nach wie vor auf Kurs, auch wenn die positiven Basiseffekte im zweiten Halbjahr (H2) 2021 deutlich nachlassen würden und die Knappheit an Halbleitern sich deutlich bemerkbar machen werde. Dass H2 im Vergleich zu H1 schwächer ausfallen werde, sei kein VW-spezifisches Thema, sondern ein Branchenthema. Die VW-Nfz-Tochter TRATON habe den "letzten" Schritt für eine effiziente Konzernstruktur (Squeeze-Out bei MAN) vollzogen.Positiv werte der Analyst die Innovationsstärke des Kerninvestments (laut Studie von CAM und PwC erneut Platz 1). Allerdings nehme die Konkurrenz aus China zu. Die mittelfristigen Margenziele der VW-Konkurrenz mit "schlechteren" Voraussetzungen (u.a. Stellantis visiere (ab ca. 2026e) bereinigte operative Marge im zweistelligen Prozentbereich an) bedeute für den Analysten, dass bei VW (Ziel 2025e: 8% bis 9%) noch Luft nach oben bestehe. Die juristischen Risiken für den Porsche SE-Konzern und den VW-Konzern würden vorerst hoch bleiben. Der Analyst sehe die von VW verfolgte Strategie "New Auto" (Entwicklung zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen) als zielführend an und habe nach wie vor Vertrauen in VW-CEO Diess. Die Aufnahme der Porsche SE-Vorzugsaktie in den DAX40 (per 20.09.) stelle keine Überraschung dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: