XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

35,64 EUR -1,71% (17.03.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

36,19 EUR +0,67% (17.03.2020, 21:57)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (17.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und senkt das Kursziel von 76 auf 35 Euro.Während die Autokonzerne schon infolge der "Handelskonflikte" sowie der Zukunftsthemen respektive Gegenwartsthemen "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren" unter Druck stünden, werde die wirtschaftliche Entwicklung und der Aktienkursverlauf fast aller Unternehmen aktuell extrem von der Coronavirus-Epidemie geprägt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Einbruch der Auslieferungszahlen des Volkswagen-Konzerns in China im Februar um fast drei Viertel im Vergleich zum Vorjahr sei krass und ohnegleichen. Was sich im Februar im Reich der Mitte gezeigt habe, könnte sich in den Monaten März und April auf viele andere wichtige Ländermärkte ausweiten, in denen das soziale Leben, aber auch die Autoproduktion über Wochen stillstehen könnte. Sollte sich die Coronavirus-Krise in den kommenden Wochen und Monaten verschärfen - wovon auszugehen sei - führe dies zu Lieferengpässen, Produktionsausfällen, aber auch zu starken Kaufrückgängen, was bis zum Jahresende nicht mehr aufzuholen wäre. Niemand könne die Ausweitung bzw. Ausmaße der Krise abschätzen. Die Hoffnung sterbe zuletzt. Letztlich gelte die Hoffnung, dass der Höhepunkt der globalen Krise spätestens im Sommer erreicht sei und im zweiten Halbkajhr Aufholeffekte möglich seien. In China werde die Produktion in den Werken des Volkswagen-Konzerns immerhin sukzessive wieder hochgefahren!Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Kursziel von 76 auf 35 Euro (Anlagehorizont: ein Jahr) und stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Porsche-Vorzugsaktie von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: