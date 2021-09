Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Mit der Investition in proteanTecs habe der Autobauer sein Beteiligungsportfolio weiter ausgebaut. proteanTecs sei 2017 gegründet worden und setze auf die Funktions- und Leistungsüberwachung von Halbleitern und elektronischen Systemen über den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb. "Aufgrund der rasanten technologischen Fortschritte und der stetig zunehmenden Anforderungen an neue Halbleitergenerationen besteht ein großes Marktpotential für die Technologie von proteanTecs. Wir sehen den Nutzen und die Notwendigkeit für den Einsatz dieser Technologie in vielen Bereichen, gerade auch in der Automobilindustrie", begründe Lutz Meschke, Vorstand für Beteiligungsmanagement der Porsche SE, die Investition in proteanTecs.Die Beteiligung der Porsche SE sei im Rahmen einer Finanzierungsrunde von proteanTecs erfolgt, bei der das Unternehmen weitere 50 Mio. US-Dollar aufgenommen habe. Neben der Porsche SE habe proteanTecs damit insgesamt rund 150 Mio. US-Dollar von Investoren wie Advantest, MediaTek, Intel Capital, Koch Disruptive Technologies, Viola Ventures und Celesta eingesammelt.Solle heißen: wie auch bei den vorangegangenen Beteiligungen habe Porsche erneut nur einen kleinen Betrag in proteanTecs gesteckt.Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt.NordLB-Analyst Frank Schwope sehe die Porsche SE für die Zukunft gut gerüstet. Er habe zuletzt sein Kursziel von 100 Euro auf 105 Euro erhöht. Jefferies-Analyst Philippe Houchois sehe Potenzial bis 93 Euro.Aus technischer Sicht habe sich die Porsche-Vorzugsaktie zuletzt wieder nach oben aufgemacht. Wird der horizontale Widerstand bei 87,50 Euro genommen, ist für den Autotitel der Weg bis in den Bereich zwischen 90,00 Euro und 95,00 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link