Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (25.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche: Aktie mit neuer Trendstruktur - AktiennewsDie Aktie von Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) steigt am Montag um 2,44% auf 90,60 Euro und notiert auf dem höchsten Stand seit Mitte August, so die Experten von XTB.Durch den Ausbruch über das Hoch bei 88,74 Euro, der vor zwei Wochen gelungen sei, befinde sich der Kurs in einem neuen Aufwärtsimpuls. Ausgehend vom Jahreshoch (101,95 Euro) sei die Aktie um mehr als 20% gefallen und habe am 20. September den tiefsten Stand seit Mitte März erreicht. Um den langfristigen Trend fortsetzen zu können, müssten jedoch erst die zahlreichen Zwischenhochs der vergangenen Monate überwunden werden. Die neue Trendstruktur habe zumindest das kurz- bis mittelfristige Chartbild aufgehellt. Ein Rückgang unter das lokale Tief (83,92 Euro) würde wieder für die Bären sprechen.Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:90,84 EUR +2,60% (25.10.2021, 13:21)XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:90,66 EUR +2,56% (25.10.2021, 13:06)