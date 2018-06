Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (25.06.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF).Der Analyst habe eine Neubewertung des Kerninvestments (Volkswagen) vorgenommen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe gegen VW im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre ein Bußgeld in Höhe von 1 Mrd. Euro verhängt. VW habe es akzeptiert und werde damit keine Rechtsmittel einlegen. Hierfür habe das Unternehmen eigenen Angaben zufolge bisher keine Rückstellung gebildet. Entsprechend werde sich das Bußgeld in Q2 ergebnisbelastend auswirken. Da sich die Guidance von Volkswagen jedoch auf Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) beziehe, bleibe sie von dem Bußgeld unbeeinflusst. Bei einer Nettoliquidität (Automobil-Geschäft) von 24,3 Mrd. Euro (per 31.03.2018) sei die Finanzierung des Bußgeldes "kein Problem" für den Konzern.Die chinesischen Importzölle für US-Auto-Exporte würden VW nicht direkt treffen, weil der Autobauer keine Autos aus den USA nach China exportiere. Jedoch profitiere der Konzern von den reduzierten chinesischen Importzöllen auf Autos (per 01.07.2018) nur unterproportional wegen der hohen Produktionsquote in China. Belastungen durch WLTP habe VW schon in der Guidance für 2018 berücksichtigt. Problematischer für VW wäre eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU und Mexiko. 2017 seien zwar nur 6% des Konzernabsatzes auf die USA (dabei VW Pkw: 5%; Audi: 12%; Porsche: 22%) entfallen, jedoch die beiden Premium-Marken Audi und Porsche würden nicht in den USA produziert.Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gemengelage bei sich selbst und dem Kerninvestment lautet das Votum für die Porsche SE-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 77,00 auf 67,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 25.06.2018)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:57,06 EUR -2,13% (25.06.2018, 12:38)