(1) Schwindender Einfluss von Experten (Pariser Klimaschutzabkommen, internationaler Handel) (2) Geringere Bedeutung internationaler Institutionen (WTO, UNO), da Populisten ihre Legitimität anzweifeln und sie als Interessenvertreter der alten Eliten statt des Volkes betrachten würden. (3) Die Einhaltung internationaler Verträge, Regeln und Konventionen werde unsicherer, da Populisten erklären würden, dass sie nicht im Interesse des Souveräns seien und dass frühere Regierungen die wahren Interessen ihrer Nationen und Völker preisgegeben hätten (NAFTA, NATO, Brexit, TPP, griechisches Rettungsreferendum). (4) Internationale Zusammenarbeit und Diplomatie würden eine geringere Bedeutung erhalten. (5) Populisten würden ihre Politik kurzfristiger ausrichten und weniger nachhaltig agieren (US-Steuerreform und Ausgabenpläne).



Europa sollte die oben genannten Lehren zur Kenntnis nehmen und überdenken, wie verwundbar das Euro-Gebiet wäre, wenn eine populistische Regierung die Regeln der EWU offen ablehnen würde. Die stille Nichteinhaltung der Maastricht-Regeln und des Stabilitäts- und Wachstumspakts seien nicht ermutigend, ebenso wenig wie die jüngere Nichteinhaltung einiger osteuropäischer Regierungen im Hinblick auf die Flüchtlingsverteilung und das europäische Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Die ständige Kritik an der Geldpolitik der EZB durch deutsche Politiker und Ökonomen sei ebenfalls nicht hilfreich, Vertrauen in europäische Institutionen zu stärken. In allen Fällen würden nationale Interessen Vorrang vor internationalen Verpflichtungen haben. "Brüssel oder Frankfurt gegen den Volkswillen" sei ein Kampf, den Institutionen, die sich an die Regeln halten würden, schlecht gewinnen könnten.



Es werde oft behauptet, dass die EWU unvollständig sei, da es ihr an einer gemeinsamen Steuerpolitik und einer Banken- oder Kapitalmarktunion mangle. Vor allem aber fehle es ihr an gemeinsamen Medien, über die Argumente ausgetauscht und weiterentwickelt werden könnten. Stattdessen bleibe die mediale Landschaft national stark segmentiert. Dies belege eine neue Studie von Müller, Porcaro und von Nordheim, die im Februar von der Denkfabrik Bruegel veröffentlicht worden sei. Mittels einer Analyse von über 50.000 Zeitungsartikeln über die Euro-Krise in einer der großen nationalen Tageszeitungen der vier größten EWU-Mitglieder würden die Autoren feststellen, dass die Ursachen für die Euro-Krise national komplett anders beurteilten würden.



In Deutschland würden die Krisenursachen typischerweise außerhalb Deutschlands gefunden, insbesondere bei Griechenland und der EZB. Im Gegensatz dazu würden in Frankreich die europäischen Institutionen nicht kritisiert, dafür alle anderen, einschließlich der eigenen politischen Klasse. Spanien betone das eigene Fehlverhalten in den Jahren vor der Krise, während Italien sich als Opfer unglücklicher Umstände und aufgezwungener Sparmaßnahmen sehe. Es sei klar, wie schwierig es sei, eine gemeinsame politische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu finden, wenn die öffentliche Meinung über die Ursachen der Euro-Krise in den einzelnen Ländern so unterschiedlich sei.



So optimistisch die Experten für das europäische Projekt seien angesichts der erwiesenen Fähigkeit, Probleme in Krisenzeiten zu lösen, würden sie sich fragen, was der potenzielle Nachteil einer weiteren Vertiefung der EWU mit stärker vergemeinschafteten Risiken sei. Hätte eine populistische Regierung nicht einen starken Anreiz, gemeinsame Anleihen nicht zu bedienen oder internationalen Verpflichtungen nicht nachzukommen, wenn sie vor der Wahl stünde, ihre Pensionszahlungen andernfalls kürzen zu müssen? Würde sie nicht von ihren europäischen Partnern Solidarität in Form von "Liquiditätshilfen" fordern und würde es nicht wieder schwierig sein, diese abzulehnen? Und würde eine populistische Regierung nicht zuerst unfaire internationale Regeln und Verpflichtungen für eine neue Krise verantwortlich machen anstatt ihrer eigenen Reformunfähigkeit?



Europäische Regeln und Konventionen seien wichtig. Man sollte sich aber auch Gedanken darüber machen, was passiere, wenn eine souveräne Regierung innerhalb der EWU beschließe, sich nicht an sie zu halten. Dies könnte den Prozess der Vertiefung und Stabilisierung der EWU verlangsamen. Aber vielleicht sei es auch genau das, was viele europäische Wähler bevorzugen würden. (20.03.2018/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - Wir haben wiederholt unsere Einschätzung betont, dass populistische Strömungen trotz der derzeit günstigen Wirtschaftsdynamik und sinkender Arbeitslosenquoten stark bleiben werden, so Dr. Karsten Junius, CFA Chief Economist der Bank J. Safra Sarasin AG.Ein Grund dafür dürfte darin liegen, dass die Pro-Kopf-Einkommen seit Ende 2006 in vielen Ländern kaum gestiegen und in einigen sogar zurückgegangen seien. In Europa richte sich der Populismus wie in den USA gegen die Macht der sogenannten Eliten und Experten und nehme eine nationalistische und EU-kritische Haltung an. Lediglich die Idee, die Währungsunion zu verlassen, habe sich für populistische Parteien nicht ausgezahlt, da die Wähler dies eindeutig mit negativen Folgen für ihre Ersparnisse assoziiert hätten.Stattdessen würden sich Populisten gegen eine Austeritätspolitik, eine straffere Geldpolitik und schmerzhafte Strukturreformen einsetzen, die für eine weitere Vertiefung und Risikoteilung in der Europäischen Währungsunion (EWU) notwendig wären. Das italienische Wahlergebnis sei der jüngste Beweis für diesen Trend gewesen, ebenso wie das Brexit-Referendum davor und in einigen Punkten sogar die Wahl von Macron in Frankreich.