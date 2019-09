Chinesische Aktien, vor allem in Hongkong, hätten auch im roten Bereich notiert, während der Shanghai Composite unverändert gewesen sei. Auch die meisten anderen asiatischen Aktienmärkte hätten sich dem negativen Sog der US-Märkte nicht entziehen können und hätten Kursverluste verzeichnet.



Für europäische Aktienmärkte werde laut Indikationen eine positive Eröffnung erwartet.



Der Ölpreis werde weiterhin von der schneller als erwarteten Wiederherstellung der Produktion in Saudi-Arabien belastet und habe nahezu unverändert notiert. Auch der Goldpreis habe in den letzten Tagen keine eindeutige Richtung vorgegeben und habe seitwärts notiert. (27.09.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Politische Unsicherheit in den USA sorgte gestern für Kursverluste an der Wall Street, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits sei das geplante Amtsenthebungsverfahren wieder etwas in den Vordergrund getreten. Darüber hinaus hätten Berichte belastet, denen zufolge Beschränkungen für US-Firmen bezüglich Huawei bald wieder in Kraft treten könnten. Der Technologieindex NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei mit -0,6% am stärksten unter Druck gekommen.