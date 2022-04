Wie zuvor angesprochen habe am Freitag der US-Banken-Sektorindex zu den klaren Outperformern gezählt. Spannend sei hier, dass die Bankentitel eigentlich von steigenden Zinserwartungen profitieren sollten, da damit oftmals steigende Nettozinsmargen einhergehen würden. Der Branchenindex habe aber erst vor kurzem ein 13-Monatstief markiert und sei seit Jahresbeginn immer noch 10,8% im Minus. Neben der allgemeinen Markteintrübung sei dies wohl auf den Umstand zurückzuführen, dass mit den Renditeanstiegen in vielen Laufzeitsegmenten eine Verflachung der Zinskurve einhergegangen sei, was das Nettozinsmargenargument teilweise konterkariere.



Mehr Klarheit über die diesbezügliche Entwicklung sollte die Berichtssaison zum Q1 bringen, die ab Mittwoch mit den Zahlen der Geldhäuser eröffnet werde. Die Konsenserwartungen würden bei den sechs großen US-Banken auf aggregierter Ebene jedenfalls von einem deutlichen Gewinnrückgang im Ausmaß von 35% ausgehen, da das Vorjahr von einem sehr starken Handels- und Provisionsergebnis getrieben gewesen sei.



Neben dem Auftakt der US-Berichtssaison würden diese Woche natürlich auch wieder politische Themen im Fokus stehen. Hier sei einerseits das Rennen um die französische Präsidentschaft zu nennen, dass in zwei Wochen zwischen Le Pen und Macron entschieden werde. Im ersten Durchgang seien auf den Amtsinhaber 28% der Stimmen entfallen, wohingegen die Herausforderin 23% erreicht habe. Des Weiteren werde der Markt verarbeiten, welche Neuigkeiten es im Hinblick auf die Friedensverhandlungen und die Sanktionierung des russischen Energiesektors gebe.



Außerdem stünden u.a. mit US-Inflationsdaten am Dienstag und der EZB-Sitzung am Donnerstag weitere wichtige Daten und Events in dieser kurzen Handelswoche (am Karfreitag seien die Börsen vielfach geschlossen) an. Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich mit Abschlägen zeigen, wobei hier die US-Renditeanstiege und die Lockdowns in China belasten würden. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen ebenfalls schwächere Notizen erwarten lassen.



Der Ölpreis habe am Freitag um rund 2% zugelegt, gebe aber heute Morgen wieder deutlich nach. Auf Wochenbasis sei aber der zweite Rückgang in Folge verzeichnet worden. Für die auf hohen Niveaus im Wochenverlauf schwächeren Notizen sei die Ankündigung der Internationalen Energieagentur strategische Reserven freizugeben gewesen, wodurch die die Mitgliedstaaten über die nächsten sechs Monate insgesamt 120 Mio. Fass auf den Markt bringen würden.



Gold habe am Freitag leicht und auf Wochenbasis trotz steigender Renditen und eines festen USD moderat hinzugewinnen können. Aktuell notiere die Feinunze bei USD 1.945. Ein Kurssprung sei hingegen bei Palladium verzeichnet worden. Das in Autokatalysatoren benutzte Edelmetall habe am Freitag in London um zeitweise 11% zugelegt, nachdem russisches Palladium aufgrund des Angriffskriegs nunmehr nicht mehr an der Londoner Börse gehandelt werden dürfe. In Russland würden rund 40% der jährlichen Palladium-Produktion geschürft. (11.04.2022/ac/a/m)







