London (www.aktiencheck.de) - Mit dem Rücktritt von Italiens Premierminister Giuseppe Conte endet die rein zeremonielle Rolle des Staatspräsidenten Sergio Mattarella, so Hetal Mehta, Senior European Economist bei Legal & General Investment Management (LGIM), im Kommentar zur aktuellen politischen Krise in Italien.



Er entscheide nun darüber, ob eine alternative Regierung geformt werden könne oder vorgezogene Neuwahlen notwendig seien. Oberste Priorität werde dabei eine Lösung haben, die eine Verabschiedung des Haushaltsbudgets im Herbst sicherstelle und so verhindere, dass es zu einer automatischen Mehrwertsteuererhöhung von drei Prozentpunkten im nächsten Jahr komme.



Obwohl die politische Unsicherheit insgesamt hoch bleibe, würden die Spannungen mit der EU nicht im selben Maß aufflammen wie 2018. Die Europäische Kommission verfolge weiterhin eine pragmatische Einstellung im Hinblick auf haushaltspolitische Fehlentwicklungen. Das gelte vor allem, wenn das Wachstum in der Eurozone generell schwächele und Länder wie Frankreich aller Voraussicht nach die 3-Prozent-Defizitgrenze überschreiten würden. (21.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.