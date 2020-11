Während die reine Brexit-Entscheidung an den Märkten schnell ein Nullsummenspiel gewesen sei, hätten die Folgen des Austritts und nicht zuletzt die Verhandlungen über dessen Gestaltung die Märkte für mehrere Jahre belastet. Auch die Steuerreform von Donald Trump habe sich über Jahre auf US-Unternehmen ausgewirkt und für gute Quartalszahlen gesorgt - die Konsequenzen dieser politischen Entscheidungen seien also langfristiger Natur gewesen.



Statt sich bei seinen Anlageentscheidungen auf Börsenweisheiten zu verlassen, sollten Investoren immer die langfristigen Folgen politischer Maßnahmen im Blick haben. Würden sich diese Folgen zudem quantifizieren lassen, also in Form von Unternehmensgewinnen, steigenden Rohstoffpreisen oder anderen Kosten, stünden die Chancen gut, dass diese Entscheidungen auch langfristige Auswirkungen hätten. Wichtig sei in diesem Zusammenhang allerdings, dass Investoren diese konkreten Folgen in bestimmten Branchen, Volkswirtschaften oder Märkten sähen. Politische Entscheidungen mit konkreten Konsequenzen würden in der Regel nämlich Gewinner und Verlierer zutage fördern. Statt immer das Risiko zu sehen, könne es sich für Anleger auch lohnen, im Nachgang an politische Entscheidungen nach Chancen Ausschau zu halten.



Eine andere Situation sei es, wenn geopolitische Spannungen in der Luft liegen würden und konkrete Folgen bestenfalls vermutet werden könnten. Bestes Beispiel sei der Konflikt, den es zwischen den USA und Nordkorea vor einigen Jahren gegeben habe. Während die Märkte bereits eine militärische Auseinandersetzung eingepreist hätten, sei die politische Unsicherheit gar der Beginn einer Männerfreundschaft gewesen - und alle Kurskapriolen schnell vergessen.



Die jüngste Geschichte zeige: Politische Börsen könnten sowohl lange als auch kurze Beine haben. Entscheidend sei, ob aus politischen Ereignissen konkrete Folgen resultieren würden. Seien derartige Folgen nicht absehbar, würden Anleger gut daran tun, in der Phase der größten Panik am Markt die Füße still zu halten. Nicht politische Stimmungen, sondern harte Fakten sollten bei der Geldanlage entscheidend sein. Gepaart mit einer ausgewogenen Vermögensallokation seien Anleger so gut aufgestellt. (13.11.2020/ac/a/m)





