Nach einem Hin und Her in den letzten 18 Monaten könnte in den USA etwas mehr Konstanz in die Notenbankpolitik einkehren. Dies sei zuletzt durch sehr erfreuliche Wirtschaftsdaten bestätigt worden. Der Arbeitsmarkt strotze vor Stärke und wirke sich somit positiv auf den US-Konsumenten aus. Gleichzeitig fehle es der Inflation noch an Dynamik und setze die Notenbanker nicht unter Druck, die Zinsen zu erhöhen.



Im kommenden Jahr würden die Kapitalmärkte sicherlich durch den anstehenden US-Wahlkampf beeinflusst. Bereits Anfang Februar würden sich die Blicke auf den Vorwahlkampf der Demokraten richten, der traditionell im Bundesstaat Iowa starte. Bisher sei das Feld der potenziellen Trump-Herausforderer noch breit gestreut und bilde sowohl die politische Mitte als auch die stark linke Fraktion der Demokraten ab. Rein theoretisch könnte auch das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten die Kapitalmärkte in den kommenden Wochen antreiben. Allerdings gehe die Unterstützung der US-Bevölkerung für einen Rauswurf Donald Trumps aus dem Weißen Haus sukzessive zurück und reduziere dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass der republikanisch dominierte Senat der Amtsenthebung zustimmen werde.



Nachdem man in den vergangenen zwölf Monaten einen außergewöhnlich ruhigen Kapitalmarkt erlebt habe, könnte das kommende Jahr schwankungsintensiver werden. Die Quelle dessen könne, wie bereits angesprochen, vonseiten der US-Politik stammen, aber auch von der Geldpolitik beeinflusst werden. Zwar würden die Analysten der Weberbank im kommenden Jahr noch keine Trendwende in der lockeren Ausrichtung der großen Notenbanken erwarten, aber eine Diskussion hierüber könnten sie sich im zweiten Halbjahr durchaus vorstellen. Die jüngere Vergangenheit, wie 2015 und 2018, habe gezeigt, dass alleine die Spekulation über ein Ende der ultralockeren Geldpolitik ausreiche, um am Kapitalmarkt für Zerwürfnisse zu sorgen. Diese Spekulationen könnten sich zum Beispiel durch eine Stabilisierung der Weltwirtschaft oder eine expansivere Fiskalpolitik entwickeln. Das könne am Rentenmarkt in einem kurzfristigen und schnellen Renditeanstieg münden, den die Analysten potenziell aber als Kaufgelegenheit nutzen würden, da sie weiterhin nicht von einer nachhaltigen Zinswende ausgehen würden.



Aus Sicht der Analysten der Weberbank sollte die erhöhte Schwankungsintensität auch am Aktienmarkt zu spüren sein. Analog zu ihrer Einschätzung zum Rentenmarkt sähen die Analysten Schwankungen am Aktienmarkt aber als Kaufgelegenheit an, denn die Aktienmärkte seien global aus ihrer Sicht weiterhin fair bewertet - in den Schwellenländern sogar attraktiv bewertet. Die Gewinne sollten auch im kommenden Jahr steigen, allerdings wahrscheinlich nicht mit zweistelligen Zuwachsraten. Zusätzlich würden die Analysten der Weberbank erwarten, dass die Aktienmärkte durch eine stabile Wirtschaftsentwicklung Unterstützung finden sollten. (13.12.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - In Großbritannien haben die Parlamentswahlen wie erwartet Johnsons Konservative als klaren Sieger hervorgebracht, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.Dem bestehenden Austrittsvertrag sollte somit nichts mehr im Weg stehen. Im kommenden Jahr richte sich der Fokus dann auf ein neues Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Unsere heimische Industrie wird wohl tief durchgeatmet haben nach dem gestrigen Wahlerfolg der Konservativen, da die Bedrohung eines "harten Brexit" nun deutlich abgenommen hat, so die Analysten der Weberbank.