In Deutschland mache sich inzwischen die Abkühlung der Weltkonjunktur deutlich bemerkbar, zudem schlage der Handelsstreit USA/China weiterhin durch. Sorge bereite darüber hinaus, dass sich nun auch die bislang robuste Inlandsnachfrage abzuschwächen drohe, die zuletzt den Aufschwung getragen habe. Entsprechend sei der ifo-Geschäftsklimaindex im Mai erneut gesunken, und zwar von 99,2 auf 97,9 Punkte. Der deutschen Wirtschaft drohe nun im zehnten Jahr des Aufschwungs die Puste auszugehen: Das ifo-Institut rechne in seiner aktuellen Konjunkturprognose unverändert mit einem Wachstum von 0,6 Prozent für dieses Jahr - das wäre das schwächste Wachstum seit 2013.



Doch insgesamt stehe die deutsche Wirtschaft nach einem Jahrzehnt des Aufschwungs noch immer gut da: Die Anzahl der Arbeitslosen liege mit 2,25 Mio. auf einem Rekordtief seit der Wiedervereinigung, die Beschäftigung bewege sich auf Rekordniveau und die öffentlichen Haushalte würden Überschüsse verzeichnen. Diese positiven Merkmale würden sich auch an der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Entwicklung zeigen: "Trotz der Unsicherheiten hinsichtlich des wirtschaftlichen Ausblicks zeigt die deutsche Börse "Nehmerqualitäten" und kann das Quartal mit einem Plus von 6,1 Prozent im DAX beenden", erkläre Neumann. "Jedoch ist dieser Anstieg nicht von allen Werten getrieben - zu unterschiedlich sind die Entwicklungen in den einzelnen Branchen."



Die USA hätten Anfang Mai die Importzölle für chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 Prozent erhöht. China habe prompt mit Extrazöllen auf US-Produkte im Wert von 60 Mrd. US-Dollar gekontert. "Diese Aktionen gehören zu den größten Eingriffen in den Warenhandel der modernen Wirtschaftsgeschichte - und sie gehen auch an den USA nicht schadlos vorüber", erkläre Lutz Neumann. So hätten sich die Zeichen gemehrt, dass auch die US-Konjunktur an Dynamik verliere. Der New Yorker Konjunkturindex sei im Juni mit dem größten jemals verzeichneten Rückgang binnen Monatsfrist eingebrochen. Aktuell gehe die Meinung dahin, dass die US-Notenbank im Verlauf des Jahres Zinssenkungen vornehme. Über das Wann und das Maß seien sich US-Präsident Trump und FED-Chef Powell nicht einig. Seien am Anfang des Jahres noch weitere Zinserhöhungen erwartet worden, so sei das Pendel nun umgeschlagen.



Seien sich die Ökonomen vor sechs Monaten noch einig gewesen, dass die EZB Ende 2019 durch vorsichtiges Anheben des Leitzinses die nun bald vier Jahre dauernde Nullzinsphase beenden würde, so sei heute alles anders: "Es wird wieder über weitere Zinssenkungen der EZB spekuliert. Kein Wunder, denn Zinserhöhungen könnten bei den derzeit schwachen Wachstumsraten in der Eurozone den Aufschwung komplett abwürgen", sage Lutz Neumann. Die EZB habe allerdings durchblicken lassen, dass vor Mitte 2020 definitiv keine Zinssenkung kommen werde. "Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist deutlich unter 0 Prozent gesunken, auf -0,32 Prozent. Das ist Rekord! Dies zeigt, dass viele Anleihe-Investoren Angst haben, dass die nächste Krise unmittelbar bevorstehen könnte", analysiere Neumann.



Die aktuellen Rahmenbedingungen würden es für Anleger nicht einfach machen. "Bundesanleihen mit Minusrendite sowie stark schwankende Aktienkurse sind für erfahrene Anleger noch lange kein Grund, nervös zu werden", erkläre Lutz Neumann. Auch wenn Anleihen zurzeit weniger attraktiv seien, so könnten ausgewählte Unternehmensanleihen dennoch für Stabilität im Depot sorgen. "Und Aktien als Renditemotor sind nun einmal unerlässlicher Bestandteil der Vermögens-anlage. Niemand kann in die Zukunft sehen und die Entwicklung von Währungen, Zinsen oder Aktien sicher prognostizieren. Darum ist derjenige auf der sicheren Seite, der entspannt investiert bleibt", empfehle Neumann. "Hektisches Traden, um vermeintlichen Renditen hinterherzujagen, ist gerade in der heutigen Situation alles andere als empfehlenswert. Denn Vermögen entstehen durch Investieren, nicht durch Spekulieren." (18.07.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Besetzung wichtiger EU-Posten konnte die Politik in Europa nach langem Ringen die entscheidenden Personalfragen klären - und einen großen Eklat vermeiden, so die Analysten der Sutor Bank.Anders bei der Wirtschaft in Europa: "In Wirtschaftsangelegenheiten sind die Europäer immer für ein Eigentor gut - sei es der Brexit mit all seinen Auswirkungen, die deutlich steigenden Neuverschuldungen in Frankreich und Italien oder der Dieselskandal, der mit der Autoindustrie eine der Schlüsselbranchen Europas erschüttert", erkläre Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Hamburger Sutor Bank.Doch auch aus anderem Grund dürfte das Wachstum in der Eurozone 2019 deutlich unter die 1-Prozent-Marke rutschen: Viele europäische Unternehmen hätten verstärkt auf die chinesischen Wachstumsperspektiven gesetzt, die durch den Handelskonflikt mit den USA jedoch deutlich schlechter als erwartet ausgefallen seien. Die in der Folge stark schwankenden Aktienkurse würden zunehmend Anleger nervös machen. Aus Sicht von Lutz Neumann bestehe jedoch kein Grund, in Hektik auszubrechen.