Dazu solle die Produktpalette von aktuell zwei auf fünf Modelle ausgebaut werden. Nach dem Plug-in-Hybrid-Coupé Polestar 1 und dem vollelektrischen Crossover Polestar 2 habe Management zwei SUV und eine Reiselimousine angekündigt.



An der Börse komme die Nachricht der Vereinbarung gut an. Die Gores Guggenheim-Aktie notiere vorbörslich zwei Prozent im Plus.



Im Gegensatz zu den vielen anderen E-Auto-Bauern habe Polestar bereits zwei Fahrzeug im Markt - eines vollelektrisch. Außerdem würden die Schweden von Volvos Produktions-Know-how profitieren.



"Der Aktionär" behält das Unternehmen auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 27.09.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Polestar ist ein Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und Geely. Unter dem Namen Polestar Engineered fungiert es als markeninterner Tuner und wird darüber hinaus seit 2017 auch als Eigenmarke für Hybrid- und Elektroautos etabliert. CEO von Polestar ist Thomas Ingenlath. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jetzt ist es offiziell: Die Volvo- und Geely-Tochter Polestar will mit dem SPAC Gores Guggenheim (ISIN US38286Q1076/ WKN A3CSUA) fusionieren und so an die NASDAQ kommen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Dazu hätten die beiden Unternehmen am Montag eine endgültige Vereinbarung geschlossen. Bei der Bewertung würden die ambitionierten Schweden hinter den Erwartungen zurückbleiben.Bei der Fusion mit der Mantelgesellschaft werde der E-Auto-Bauer mit 20 Milliarden Dollar bewertet. Als im Juli die Gespräche zwischen Polestar und Gores Guggenheim bekannt geworden seien, habe sogar eine 25-Milliarden-Dollar-Bewertung im Raum gestanden.Das vor vier Jahren von Volvo und Geely gegründete Unternehmen formuliere in seinen bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen ambitionierte Pläne. So solle der Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar im laufenden Geschäftsjahr bis 2025 auf 17,8 Milliarden anwachsen.