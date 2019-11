Linz (www.aktiencheck.de) - Positive BIP-Zahlen für Polen bestätigen eine widerstandsfähige Wirtschaftsentwicklung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Für 2019 werde das Wachstum auf 4,3% geschätzt. Die Erwartungen für 2020 seien zwar auch rückläufig, könnten sich mit 3% aber durchaus sehen lassen. Die Polnische Zentralbank sehe keine Notwendigkeit, die geldpolitischen Zügel zu straffen. Dies könnte den Kursverlauf des Zloty unterstützen, wenn die Zinsen in der Eurozone noch weiter nach unten gehen würden. (25.11.2019/ac/a/m)



