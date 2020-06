Covid-19 habe in der Konjunktur Polens, das bereits recht früh im März Lockdown-Maßnahmen verhängt habe, bereits im ersten Quartal Spuren hinterlassen. Allerdings sei der Wachstumseinbruch mit -0,5% qoq und +1,7% yoy deutlich geringer als in Euroland ausgefallen. Der Monat April dürfte den Tiefpunkt der Krise markieren, und die Analysten würden eine zweistellige BIP-Schrumpfungsrate im zweiten Quartal erwarten. Die Regierung habe ein Stützungsprogramm in Höhe von über 10% des BIP, bestehend u.a. aus direkter fiskalischer Unterstützung und einem Programm für Unternehmenskredite aufgelegt. Ein Teil der Kredite müsse nicht zurückgezahlt werden, wenn gewisse Beschäftigungskriterien aufrechterhalten würden, sodass es sich im Prinzip um Subventionen handle.



Die Geldpolitik habe den Leitzins innerhalb von zwei Monaten auf nahezu Null (0,10%) gesenkt sowie eine quantitative Lockerung eingeführt. Im Rahmen der quantitativen Lockerung kaufe die Zentralbank nicht nur Anleihen des Staates sondern auch von zwei staatlichen Förderbanken auf. Die letzteren würden die Anleihen zur Finanzierung des Unternehmendkreditprogramms begeben, sodass die Zentralbank de facto indirekt Unternehmenskredite aufkaufe. Der Umfang der Hilfspakete dürfte nach Prognose der Analysten dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Erholung nach dem Abebben der Pandemie in Polen schneller als in anderen Ländern der Region vonstattengehe.



Die polnische Wirtschaft habe sich in den vergangenen Krisenepisoden wie der globalen Finanz- oder der europäischen Schuldenkrise robust gezeigt, weil die Wirtschaft weniger stark von der Exporttätigkeit abhänge als viele andere Länder der Region. In der Corona-Krise würden die Konsumaktivität und die Dienstleistungen allerdings besonders hart getroffen, sodass die Analysten in Polen trotz der fiskalischen und geldpolitischen Unterstützung eine Rezession erwarten würden.



Dank der starken Konjunkturentwicklung und der verbesserten Steueradministration sei der negative Effekt der Sozialprogramme der PiS-Regierung auf die Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren ausgeblieben. Durch das unbedenkliche Ausgangsniveau der Staatsverschuldung und die verbesserte Leistungsbilanzsituation verfüge Polen somit über ausreichend Spielraum, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen. Polens Bonität werde seitens der Ratingagenturen im unteren A-Bereich gesehen. Das politische Risiko durch die Konfrontation mit der EU belaste die Bonitätseinschätzung. Der Kurs der PiS-Regierung auf die "Re-Polonisierung" der Wirtschaft gefährde insbesondere im Zusammenhang mit den umstrittenen Justizreformen das Investitionsklima Polens. (Emerging Markets Trends Juni 2020) (09.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Präsidentschaftswahl in Polen, die eigentlich am 10. Mai abgehalten werden sollte, wurde aufgrund der Coronavirus-Eindämmungsmaßnahmen nach langen Diskussionen um eine ausschließliche Briefwahl auf den 28. Juni verschoben, so die Analysten der DekaBank.Die Umfragewerte des jetzigen Amtsinhabers Andrzej Duda, des Kandidaten der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) würden derzeit allerdings als Folge der Corona-Krise sinken, sodass es nahezu sicher sei, dass er nicht in der ersten Runde gewinnen könne und am 12. Juli eine Stichwahl notwendig sei. Ob Duda sich dann gegenüber dem beliebtesten Oppositionskandidaten Rafal Trzaskowski, dem Bürgermeister von Warschau, behaupten könne, sei laut den aktuellen Umfragen ungewiss.