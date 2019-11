Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.11.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Christopher Van Horn von B. Riley FBR:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Christopher Van Horn vom Investmenthaus B. Riley FBR seine Kaufempfehlung für die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG).Die Analysten von B. Riley FBR halten die Chancen für sehr gut, dass Plug Power Inc. die Umsatz- und EBITDA-Ziele auf Sicht der nächsten fünf Jahre erreichen werde. Die aktuellen Branchenbedingungen und die spezifischen Gegebenheiten bei dem Unternehmen würden diese Annahme rechtfertigen.Sowohl der Aktienkurs als auch die Brennstoffzellentechnologie würden an einem Wendepunkt stehen, so der Analyst christopher Van Horn. Eine Nachfrage nach der Technologie im Material Handling-Segment nehme zu. Plug Power sei besser aufgestellt als jemals zuvor.In ihrer Plug Power-Aktienanalyse stufen die Analysten von B. Riley FBR den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 3,50 auf 6,00 USD.Börsenplätze Plug Power-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,11 Euro +1,24% (25.11.2019, 15:33)