Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,01 Euro -0,59% (25.07.2017, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 2,35 -0,84% (25.07.2017, 17:07)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

(25.07.2017/ac/a/n)

Arlington (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Carter Driscoll von FBR Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Carter Driscoll vom Investmenthaus FBR Capital Markets bezüglich den Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Plug Power Inc. habe mit Wal-Mart Stores einen Vertrag geschlossen um weitere GenKey-Lösungen in den Verteilzentren des Einzelhandelskonzerns zu implementieren.Plug Power und Wal-Mart hätten zusammengearbeitet um die Kapitalkosten zu reduzieren. Damit verbessere sich das GenKey Cash flow-Profil. Außerdem bestehe die Möglichkeit bei zukünftigen Brennstoffzellen-Technologien zusammenzuarbeiten.Wal-Mart sei nun ähnlich wie Amazon ein Anteilseigner, was das Unternehmen zu einem Schlüsselpartner von Plug Power mache, so der Analyst Carter Driscoll.Börsenplätze Plug Power-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,99 Euro -0,60% (25.07.2017, 16:57)