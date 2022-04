Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,36 EUR +0,86% (08.04.2022, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,33 EUR +1,24% (08.04.2022, 13:29)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,32 USD -3,43% (07.04.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (08.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Anfang 2021 habe die südkoreanische SK Group etwa 1,5 Milliarden Dollar in Plug Power gepumpt und sei zeitgleich eine umfassende Kooperation mit dem Brennstoffzellen-Spezialisten eingegangen. Die Pläne für den asiatischen Markt würden immer konkreter, wie der lokalen Wirtschaftspresse zu entnehmen sei.Wie "AJU Business Daily" bereits Ende März berichtet habe, möchten Plug Power und der südkoreanische Partner SK E&S in einer Hightech-Industriezone in der westlichen Hafenstadt Incheon ein großes Werk zur Herstellung von Brennstoffzellen und Wasserelektrolyseanlagen für die asiatischen Märkte hochziehen. Der Produktionsstart solle 2024 erfolgen.Die beiden Unternehmen hätten laut der koreanischen Wirtschaftszeitung mit dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie eine Vereinbarung über den Bau der so genannten "Gigafactory" unterzeichnet. Demnach sei keine Investitionssumme bekannt gegeben worden. Das Ministerium habe allerdings erklärt, dass das Projekt in Incheon die bisher größte ausländische Investition im südkoreanischen Wasserstoffsektor nach sich ziehen würde.Südkorea verfolge ehrgeizige Wasserstoff-Pläne. Das liege nicht zuletzt an den Unternehmen, die ihre Wurzeln in dem asiatischen Land hätten. Hyundai beispielsweise habe mit dem Nexo ein Serienfahrzeug mit Brennstoffzellen-Antrieb im Portfolio und packe das Thema Wasserstoff so beherzt an wie wohl kein anderer Fahrzeughersteller. Auch Korea Gas (KOGAS) investiere massiv in die nötige Infrastruktur.Für langfristig ausgerichtete Anleger befindet sich der spekulative Titel auf einem interessanten Einstiegsniveau, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. Trader auf der Long-Seite sollten zunächst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie abwarten. Das wäre ein positives Signal. (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: