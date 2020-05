Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem Brennstoffzellen-Urgestein Ballard Power habe auch Plug Power die Q1-Zahlenpräsentiert. Diese seien gemischt ausgefallen. Trotz der Corona-Pandemie halte Plug Power an den bisherigen Prognosen fest, an der Börse präsentiere sich der US-Titel nahezu unverändert.Die Bruttoeinnahmen hätten sich im Berichtszeitraum auf 43 Mio. Dollar belaufen, was einer Steigerung von satten 89 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Analysten hätten mit etwas weniger gerechnet. Profitabel wirtschafte Plug Power indes (noch) nicht. Unter dem Strich habe Plug Power einen Fehlbetrag von 0,12 Dollar je Aktie verbucht (Schätzung: Verlust von 0,10 Dollar pro Papier).Den Ausblick habe das Unternehmen bestätigt. Das gesteckte 2020er-Ziel bei den Bruttoeinnahmen würden die Amerikaner auf 300 Mio. Dollar beziffern. Das würde ein Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeuten.Um sich technologisch breiter aufzustellen, fasse Plug Power Zukäufe ins Auge. Demnach befinde man sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme von United Hydrogen. Zudem plane Plug Power den Zukauf eines Elektrolyseur-Unternehmens.Der Hot-Stock bleibt bei Schwäche kaufenswert und eine spannende Wette auf den großen Durchbruch von Brennstoffzellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link