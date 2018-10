Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,71 Euro +6,21% (16.10.2018, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,69 Euro +3,68% (16.10.2018, 13:47)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 1,96 +4,26% (16.10.2018, 17:15)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (16.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:In einer aktuellen Aktienanalyse äußert Aktienanalyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company im Hinblick auf die Aktien Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Plug Power Inc. habe die Guidance für das laufende Jahr angehoben.Die Analysten von Cowen and Company führen die Stärke auf den mehrjährigen Vertrag mit Amazon als auch die stetige Nachfrage von Walmart zurück.Analyst Jeffrey Osborne passt die Ergebnisschätzungen für 2018 nach oben an. Das Kursziel für die Plug Power-Aktie werde weiterhin bei 3,00 USD gesehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: