Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,66 EUR +0,33% (25.06.2021, 12:46)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,67 EUR -0,66% (25.06.2021, 12:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,90 USD -2,72% (24.06.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im Wasserstoff-Sektor setze sich die Erholung weiter fort. Auch das Papier des US-Brennstoffzellen-Anbieters habe diese Woche zweistellig zulegen können. Jetzt stehe die Plug Power-Aktie an einer wichtigen Schwelle, die für die weitere Entwicklung entscheidend sei.Plug Power habe diese Woche durchwachsene Zahlen präsentiert: Der Umsatz sei größer als erwarte gewesen, der Verlust aber auch. Die Anleger hätten trotzdem kräftig zugegriffen und die Aktie habe sich auf Wochenbasis um 13% verteuert.Aktuelle technische LageDer Titel habet bereits den Widerstand am GD200 bei 32,44 USD hinter sich gelassen, welcher nun als Unterstützung fungiere. Am letzten Handelstag der Woche stehe die Plug Power-Aktie kurz vor dem Ausbruch über den aktuellen Widerstand bei 34,38 USD.Die Plug Power-Aktie sei zurück und feiere diese Woche mehrere Erfolge. Der Titel habe bisher eine starke Wochenperformance von 13% erreicht. Außerdem sei der GD200 mit kräftigem Momentum durchbrochen worden. In Kombination mit dem sich aufhellenden Sentiment im Sektor seien die Chancen für weitere Kurssteigerungen gut. Risikofreudige Anleger könnten auf einen Ausbruch spekulieren und ein Kursziel von 44 USD (36,50 Euro) anvisieren. Der Stopp werde bei 27,50 USD (22,50 Euro) platziert, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: