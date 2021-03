NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,46 USD +8,43% (01.03.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Trotz der Korrektur seit Ende Januar, die die Plug Power-Aktie von 75 USD auf gut 37 USD habe fallen lassen, verfüge das Papier weiterhin über eine sehr hohe Relative Stärke nach Levy von 1,57. Das sei deshalb bemerkenswert, weil einer der von den Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig verwendeten Handelsansätze eine Investition in relativ starke Titel vorsehe, nachdem diese eine Korrektur durchschritten hätten. Letzteres würden die Analysten an einem temporären Abgleiten unter das untere Bollinger Band im Tagesbereich festmachen. Im Verlauf der letzten Woche sei es genau zu der notwendigen Verletzung der unteren Begrenzung des Volatilitätsindikators gekommen. Damit habe die in der höheren Zeitebene trendstarke Plug Power-Aktie kurzfristig möglicherweise zu stark korrigiert. Insbesondere ein Anstieg über das Hoch der Vorwoche bei 54,45 USD würde nach Einschätzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Nachdruck verleihen. Die Tiefs bei rund 60 USD würden dann ein erstes Anlaufziel darstellen. Zusammen mit der 38-Tage-Linie (akt. bei 58,98 USD) ergebe sich hier sogar ein Kumulationswiderstand. Um nicht doch eine große Trendwende zu riskieren, sollte der Titel das jüngste "swing low" auf Tagesbasis bei 43,20 USD in Zukunft nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:42,57 EUR -2,19% (02.03.2021, 09:33)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:42,10 EUR -2,31% (02.03.2021, 09:18)