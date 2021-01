Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,76 EUR -3,00% (22.01.2021, 13:54)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,86 EUR -4,40% (22.01.2021, 13:40)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

63,69 USD +1,90% (21.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Auch am Freitag könne sich die Plug -Power-Aktie der Abwärtsspirale nicht entziehen. So verliere das Papier im vorbörslichen US-Handel zeitweise 3,4% auf 61,50 USD. Trotzdem könnte die Plug Power-Aktie bald ein frisches Kaufsignal generieren und folglich die Talfahrt beenden.Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bei 73,90 USD habe die Plug Power-Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag 13,8% auf 63,69 Dollar nachgegeben. Dabei habe sie ein absteigendes Dreieck ausgebildet. Gelinge es, die obere Begrenzung dieser Formation bei 63,10 USD zu überwinden, generiere die Plug Power-Aktie ein neues Kaufsignal. Im Anschluss hätte sie Luft bis zur Marke von 76,92 USD. Dieses Ziel ergebe sich aus der Spannweite des Dreiecks vom Hoch- bis zum Tiefpunkt, die anschließend an der Oberkannte des Dreiecks angesetzt werde.Werde die Dreiecksformation hingegen mit einem Fall unter die untere Begrenzung bei 58,95 USD nach unten aufgelöst, drohe ein weiterer Kursrücksetzer bis an die Unterkante des ersten Gaps bei 54,35 USD. Sollte der Verkaufsdruck darüber hinaus anhalten, könnte auch das zweite Gap im Bereich von 43,16 bis 36,86 USD geschlossen zu werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: