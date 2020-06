Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,64 EUR +4,19% (09.06.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

5,20 USD -1,52% (09.06.2020, 20:02)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power gehöre sicherlich zu den "sinnvollsten" Werten im Wasserstoff-Bereich. Das habe zuletzt auch ein positiver Analystenkommentar unterstrichen. Die Bewertung des US-Unternehmens sei noch relativ vernünftig und der Brennstoffzellen-Spezialist schreibe in guten Quartalen schwarze Zahlen. Aber auch charttechnisch sei Plug Power nach wie vor sehr spannend, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:4,5195 EUR -3,04% (09.06.2020, 20:18)