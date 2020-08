Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,993 EUR -6,64% (12.08.2020, 16:30)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,791 EUR -11,59% (12.08.2020, 16:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,3638 USD -8,33% (12.08.2020, 16:17)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe in den letzten Monaten neben dem hervorragenden Marktumfeld für Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien auch von der fundamentalen Entwicklung profitiert. So hätten die Amerikaner einen geringeren Q2-Verlust verzeichnet als von Analysten erwartet. Doch heute verliere der Titel im vorbörslichen Handel deutlich.Der Grund dafür sei eine Kapitalerhöhung, die Plug Power auf dem hohen Kursniveau durchgeführt habe. 30,675 Millionen Aktien hätten zu 10,25 Dollar platziert werden können. Dies entspreche einem Discount von neun Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag. Die Zeichner der neuen Anteile hätten zudem eine Option, 4,6 Millionen weitere Stücke zu erwerben.Im vorbörslichen Handel verliere der US-Titel 9,4 Prozent auf 10,24 Dollar. Damit nähere sich der Kurs dem Ausgabepreis der neuen Aktien an.Neueinsteiger sollten dennoch einen weiteren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Kurzfristig sei das Chartbild (noch) überhitzt. (Analyse vom 12.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: