ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie sei einigen Tagen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die übergeordnete Lage sei aber weiterhin bullish und damit interessant für Trader. Andere Titel aus dem Sektor hätten heute wieder anziehen können. Diese Marken stünden jetzt im Fokus.Der Kurs von Plug Power pendle seit Monatsbeginn in einer Range und sei damit in eine Seitwärtsphase gewechselt. Die Unterstützung bei 28,40 Dollar bilde die untere Range-Kante. Auf der Oberseite blockiere aktuell der Widerstand bei 34,38 Dollar die weitere Erholung.Positiv sei, dass als weitere Unterstützung das Volumen-Profil im Bereich zwischen 24 bis 30 Dollar ein Volumen-Peak ausgebildet habe. Hier seien also entsprechend viele Transaktionen abgewickelt worden und der Markt beurteile aktuell diese Preis-Range als fair.Die Trading-Idee bleibe trotz der aktuellen Schwäche weiterhin gültig und Trader könnten auf eine weitere Erholung spekulieren. Der Stopp liege unter dem letzten markante Tief bei 28 Dollar (23 Euro). Nach dem ersten Etappenziel bei 42 Dollar (35 Euro) sei der Weg frei Richtung 46,50 Dollar (40 Euro).Trader können mit dem genannten Trade-Setup auf eine weitere Erholung spekulieren, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link