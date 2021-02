XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

42,715 EUR -2,61% (19.02.2021, 11:32)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,23 USD -10,67% (18.02.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoffsektor befinde sich zweifellos in einer Korrektur. Die Nel-Aktie sei von 3,20 auf 2,40 Euro gefallen, ITM Power habe ebenfalls um 30% korrigiert. Noch noch härter habe es jedoch die Plug Power-Aktie getroffen, die seit den Höchstkursen einen knapp 40%-igen Verlust habe verbuchen müssen. Nach den starken Anstiegen der letzten Monate sei dies allerdings gesund und angesichts der teilweise horrenden Bewertungen folgerichtig. Kurzfristig könnte es aber eine technische Gegenbewegung bei der Plug Power-Aktie geben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.02.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:43,095 EUR +3,51% (19.02.2021, 11:46)