Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

51,92 EUR -5,15% (15.01.2021, 11:23)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,16 EUR -4,63% (15.01.2021, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

66,54 USD -4,26% (14.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (15.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des US-Unternehmens habe am Donnerstag, nach einer zuvor starken Kursrally, Federn lassen müssen. Nach einem Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan dürfte sich die Talfahrt der Aktie am Freitag fortsetzen."Plug Power könnte seine Umsätze auf mehr als 1,2 Milliarden Dollar im Jahr 2024 steigern und ist unser Top-Pick im Wasserstoff-Bereich. Aber es sei bereits alles im Kurs eingepreist", habe der JPMorgan-Analyst Paul Coster in einer gestern veröffentlichten Studie geschrieben. Coster habe die Plug Power-Aktie daher mit "neutral" und einem Kursziel von 60 USD (umgerechnet 49,44 Euro) eingestuft.Im frühen Handel am Freitag gebe die Plug Power-Aktie deutlich nach und nähere sich damit der 60-USD-Marke. Nach dem rapiden Kursanstieg zuletzt seien starke charttechnische Untersützungen in diesem Bereich Mangelware. Anleger sollten sich deshalb weiterhin auf deutliche Ausschläge in beide Richtungen einstellen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: