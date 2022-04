Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,845 EUR +4,33% (19.04.2022, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,65 EUR +1,96% (19.04.2022, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,55 USD -5,30% (18.04.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (19.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Starke News vom Wasserstoff-Highflyer Plug Power. Man habe mit dem US-Handelsriesen Walmart eine Vereinbarung getroffen, optional täglich bis zu 20 Tonnen grünen Wasserstoff zu liefern.Benötigt werde der saubere Treibstoff für Logistikfahrzeuge wie Gabelstapler. Plug Power-CEO, Andy Marsh, ergänze: "Walmart ist ein Pionier innovativer Wasserstoff-Technologien seit über einem Jahrzehnt. Unsere Wasserstoff-betriebenen Lösungen können die Produktivität des Walmart-Geschäfts erhöhen." Walmart bestätige: "Wasserstoff ist entscheidend, eine nachhaltigere Supply-Chain aufzubauen."Die Depot-2030-Firma Plug Power wolle Ende 2022 bereits 70 Tonnen pro Tag produzieren und die Kapazität bis 2028 auf 1.000 Tonnen erhöhen. Auch per Fertigung in Europa? Wir hatten Andy Marsh im "Aktionär"-Interview vor zwei Jahren genau darauf angesproche, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Seine damalige Antwort: "Wir ziehen auf mittlere Sicht eine europäische Fertigung in Erwägung."Wie berichtet, werde auch der Lidl-Fuhrpark im französischen Logistikzentrum Carquefou auf Wasserstoff-Gabelstabler umgestellt - welche mit Plug Power Brennstoffzellen bestückt seien. Das Betanken dauere nur mehr zwei bis drei Minuten, während schwere Batterien mehrere Stunden ans Ladenetz müssten. Solaredge , Plug Power (+1.000 Prozent seit Erstkauf) und K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) erfolgreich, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: