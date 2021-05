Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem Abverkauf am Donnerstag erhole sich die Plug Power-Aktie am Freitag vorbörslich um 1% - zu wenig, um das Chartbild spürbar aufzuhellen. Der Abwärtstrendkanal sei beim Brennstoffzellen-Spezialisten voll intakt. Nun warne das nächste Institut vor zu großen Erwartungen an Wasserstoff.Laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sei Wasserstoff nicht in allen Bereichen das geeignete Mittel, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. "Wasserstoffbasierte Brennstoffe sind ein beeindruckend vielseitiger Energieträger - doch beeindruckend sind auch ihre Kosten und die damit verbundenen Risiken", so Falko Ueckerdt, einer der Autoren der Studie.Mit Wasserstoff erzeugte Brenn- und Kraftstoffe (E-Fuels) seien zwar einfacher zu speichern und zu transportieren als Strom oder reiner Wasserstoff. Das Problem liege laut Studie jedoch in den großen Mengen von Ökostrom, der für die Herstellung von Wasserstoff benötigt werde. Beim deutschen Strommix des Jahres 2018 würde die Verwendung von wasserstoffbasierten Kraftstoffen in Autos, Lastwagen oder Flugzeugen etwa drei- bis viermal mehr Ausstoß von Treibhausgasen verursachen als die Verwendung fossiler Kraftstoffe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: