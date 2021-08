Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller habe einen Rekordumsatz gemeldet und zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Plug Power-Aktie sei daraufhin im nachbörslichen Handel um knapp acht Prozent gestiegen.Der Nettoumsatz von Plug Power habe sich laut Unternehmensangaben im zweiten Quartal 2021 auf rund 125 Millionen Dollar belaufen. Im Vorjahreszeitraum hätten umsatzseitig lediglich 68 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Damit habe der Wasserstoff-Spezialist die Erlöse um rund 83 Prozent gesteigert.Dem Quartalsbericht zufolge habe Plug Power einen Nettoverlust in Q2 von 90 Million Dollar verzeichnet. Damit ergebe sich ein Fehlbetrag je Aktie von 0,18 Dollar. Analysten hätten mit einem Verlust pro Papier von 0,08 Dollar gerechnet.Plug Power blicke optimistischer in die Zukunft. Wie "Bloomberg" berichte, sei die Prognose für die Bruttobuchungen des laufenden Geschäftsjahres auf 500 Millionen Dollar angehoben worden. Alle Geschäftsbereiche sollten weiter ausgebaut werden, um bis 2022 ein Bruttoumsatzvolumen von 750 Millionen Dollar zu erreichen.Für Trader bleibt die Aktie interessant, Anleger setzen sich die Aktie auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link